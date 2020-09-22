Раскрыт секрет идеальной квашеной капусты 

Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, в чем польза квашеной капусты, а также раскрыт рецепт ее идеального приготовления. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Все диетологи мира снимают шляпу перед квашеной капустой», — заявил Синицын.
Дело в том, что капуста — это ферментированный продукт, который способствует восстановлению внутренней микрофлоры.
По словам Синицина, лучше всего квасить немолодую капусту без добавления сахара и растительного масла. В этом случае получившиеся блюдо будет более полезным и менее калорийным. Также не следует использовать обычную поваренную соль.
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