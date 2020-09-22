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Назван самый вкусный растворимый кофе 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Назван самый вкусный растворимый кофе
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование растворимого кофе и назвал самый вкусный продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности специалисты проверили продукты семи брендов: Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и «Черная карта». Они установили, что все образцы безопасны для здоровья. Кофе каждого из семи проверенных брендов произведен из кофейных зерен и не имеет добавленных ингредиентов.
У всех изученных образцов идентичный кофейный вкус, заявили эксперты. Однако лучшим продуктом они признали кофе Jardin. Дешевле остальных оказались продукты брендов «Черная карта» и Tchibo, однако по вкусовым характеристикам они не уступают более дорогим Milagro, Jardin и Today. Globus Vita имеет самый невыраженный вкус, но содержит больше всего кофеина. Все проверенные товары могут быть рекомендованы к покупке, говорится в документах.
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