Назван самый вкусный растворимый кофе 

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование растворимого кофе и назвал самый вкусный продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукты семи брендов: Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и «Черная карта». Они установили, что все образцы безопасны для здоровья. Кофе каждого из семи проверенных брендов произведен из кофейных зерен и не имеет добавленных ингредиентов.

У всех изученных образцов идентичный кофейный вкус, заявили эксперты. Однако лучшим продуктом они признали кофе Jardin. Дешевле остальных оказались продукты брендов «Черная карта» и Tchibo, однако по вкусовым характеристикам они не уступают более дорогим Milagro, Jardin и Today. Globus Vita имеет самый невыраженный вкус, но содержит больше всего кофеина. Все проверенные товары могут быть рекомендованы к покупке, говорится в документах.