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В Роспотребнадзоре раскрыли главную опасность домашних консервов 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названа смертельная опасность домашних консервов
Фото: depositphotos
В Роспотребнадзоре рассказали, почему домашние соленья могут оказаться опасными для употребления. Главную угрозу представляют возбудители ботулизма, которые поражают нервную систему.
Возбудители болезни живут только при отсутствии доступа кислорода, а закрытые банки как раз создают прекрасные условия для размножения спорообразующей палочки Clostridium botulinum.
Главная опасность заключается в том, что внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, а консервная банка может и не быть вздутой.
Поэтому во время приготовления так важно следовать правилам гигиены и хранения. Домашние консервы следует хранить только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать температурной обработке в течение 15-20 минут.
Лучше не покупать соленья "с рук", так как ежегодно в России от ботулизма страдают около 200 человек. В прошлом году 6 случаев привели к летальному исходу.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему опасно солить еду.
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