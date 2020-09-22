Названа смертельная опасность домашних консервов

Роспотребнадзоре рассказали, почему домашние соленья могут оказаться опасными для употребления. Главную угрозу представляют возбудители ботулизма, которые поражают нервную систему.

Возбудители болезни живут только при отсутствии доступа кислорода, а закрытые банки как раз создают прекрасные условия для размножения спорообразующей палочки Clostridium botulinum.

Главная опасность заключается в том, что внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, а консервная банка может и не быть вздутой.

Поэтому во время приготовления так важно следовать правилам гигиены и хранения. Домашние консервы следует хранить только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать температурной обработке в течение 15-20 минут.

Лучше не покупать соленья "с рук", так как ежегодно в России от ботулизма страдают около 200 человек. В прошлом году 6 случаев привели к летальному исходу.