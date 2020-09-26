Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Чем опасна бутилированная вода 

Мира Маркина 1 час назад
Чем опасна бутилированная вода
Фото: depositphotos.com
Многие из нас ежедневно приобретают бутилированную воду — как домой, так и для того, чтобы утолить жажду на улице. Но так ли безопасна вода в бутылках, какой кажется на первый взгляд? Разбирался "Рамблер".
В беседе с "Аиф" врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова отметила, что в большинстве случае вода в бутылках, продающаяся в магазинах, не может навредить. Однако, если на нее попадают прямые солнечные лучи, то пластик начинает нагреваться, и это может привести к не самым благоприятным последствиям.
Если пластик дешевый, не исключено, что в этом случае из него выделяются в воду вредные вещества, в числе которых полифенольные соединения. Употребление такой воды на регулярной основе может быть чревато серьезными последствиями. Вдобавок к этому, если вода газированная, то агрессивная среда увеличивает риски выделения в воду из пластика ненужных веществ.
«Золотая Маска» online: «Сирано де Бержерак»
Еда , Наталья Денисова , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Два слова на этикетке помогут не ошибиться при выборе
Два слова на этикетке помогут не ошибиться при выборе
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение