Чем опасна бутилированная вода 

Многие из нас ежедневно приобретают бутилированную воду — как домой, так и для того, чтобы утолить жажду на улице. Но так ли безопасна вода в бутылках, какой кажется на первый взгляд? Разбирался "Рамблер".

В беседе с "Аиф" врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова отметила, что в большинстве случае вода в бутылках, продающаяся в магазинах, не может навредить. Однако, если на нее попадают прямые солнечные лучи, то пластик начинает нагреваться, и это может привести к не самым благоприятным последствиям.

Если пластик дешевый, не исключено, что в этом случае из него выделяются в воду вредные вещества, в числе которых полифенольные соединения. Употребление такой воды на регулярной основе может быть чревато серьезными последствиями. Вдобавок к этому, если вода газированная, то агрессивная среда увеличивает риски выделения в воду из пластика ненужных веществ.