Назван самый вкусный растворимый кофе

Специалисты из центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели исследование и выяснили, какая марка растворимого кофе производит самый вкусный продукт. Эксперты проверили кофе семи брендов: Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и "Черная карта".
Отмечено, что вся продукция отвечает требованиям безопасности. Каждый из продуктов произведен из кофейных зерен и сделан без добавления дополнительных ингредиентов.
Характерным кофейным вкусом обладают все образцы, отметили эксперты.
Самыми бюджетными фирмами были названы "Черная карта" и Tchibo, но специалисты отметили, что продукт этих брендов по вкусовым характеристикам не уступает более дорогим товарищам.
Каждый из продуктов семи брендов может быть рекомендован к покупке.
Тем не менее, по совокупности параметров лучшим был признан кофе Jardin. На втором месте — Jacobs Monarch, на третьем — Tchibo Exclusive и Today.
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