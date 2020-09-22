Назван самый вкусный растворимый кофе

Все новости на карте

Специалисты из центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели исследование и выяснили, какая марка растворимого кофе производит самый вкусный продукт. Эксперты проверили кофе семи брендов: Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и "Черная карта".

Отмечено, что вся продукция отвечает требованиям безопасности. Каждый из продуктов произведен из кофейных зерен и сделан без добавления дополнительных ингредиентов.

Характерным кофейным вкусом обладают все образцы, отметили эксперты.

Самыми бюджетными фирмами были названы "Черная карта" и Tchibo, но специалисты отметили, что продукт этих брендов по вкусовым характеристикам не уступает более дорогим товарищам.

Каждый из продуктов семи брендов может быть рекомендован к покупке.

Тем не менее, по совокупности параметров лучшим был признан кофе Jardin. На втором месте — Jacobs Monarch, на третьем — Tchibo Exclusive и Today.