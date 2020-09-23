Найдено неожиданное применение арбуза 

Сезон массовой продажи арбузов подходит к концу. Как продлить "жизнь" арбуза и наслаждаться любимым лакомством поздней осенью и даже зимой, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев

Арбузные развалы обычно закрываются в конце сентября, когда иссякают запасы, которые получились в результате уборки арбузов на территории нашей страны. Можно, конечно, попробовать купить недозрелый арбуз и постараться его сохранить, чтобы полакомиться, когда сезон бахчевых уже закончится. Но, в отличие от дынь, арбузы не могут дозревать — они либо стухнут, либо перезреют, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

"У перезрелых арбузов семена полностью вызревают, мякоть становится дряблой, невкусной, расслаивается. Отличить такой арбуз от обычного достаточно легко: при постукивании они звучат, как барабаны, гулко и громко, потому что внутри отчасти пустые. Недозрелые звучат плохо, это практически как по камню стучать. Арбузы нормальной спелости — нечто среднее: не слишком глухие и не слишком звонкие",

— рассказал радио Sputnik Михаил Воробьев.

Чтобы продлить "жизнь" арбуза, его можно заморозить или сделать арбузный мед.

"Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, потом аккуратно упаривать до состояния сиропа. Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб",

— рассказал радио Sputnik Михаил Воробьев.

Кроме того, арбузы можно мариновать на зиму, советует агроном. Иногда такие соленья появляются в продаже, но можно приготовить их и дома.

"Дольками, кусочками режут арбуз вместе с корками и маринуют. Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный: с одной стороны, ты понимаешь, что ешь арбуз, должно быть сладко, но с другой — он кисловато-соленый от маринада",

— сказал агроном.