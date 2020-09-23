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Названы продукты с высоким содержанием скрытого сахара 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как распознать в продуктах скрытый сахар. О вреде сахара известно всем, а врачи регулярно предупреждают нас, что злоупотребление сладостями ведёт не только к лишнему весу, но и к появлению заболеваний. Всемирная организация здравоохранения советует употреблять не больше двух килограммов сахара в год, тогда как обычный россиянин съедает около 40. При этом многие даже не подозревают, что едят сахар, потому что производители умело его скрывают.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пользу раздельного питания поставили под сомнение.
Еда , Видео , Здоровье , ВОЗ
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