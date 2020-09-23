5 главных мифов о еде от диетологов

Сегодня в Интернете, глянцевых изданиях и многочисленных книгах можно найти огромное количество информации о том, как питаться правильно, похудеть и быстро привести себя в идеальную форму. Некоторые из озвученных утверждений транслируются в том числе и диетологами, однако далеко не все из них действительно правдивы. Редакция Passion.ru решила разобраться в самых распространенных заблуждениях о еде, в которые давно пора перестать верить.

состояние нервной системы и то, что больше всего влияет на ее здоровье;

качественный и полноценный сон;

правильная двигательная активность и дыхание;

водно-солевой баланс;

действие факторов окружающей среды;

наследственные особенности организма;

питание. В современном мире условия существования человека далеки от идеальных. День за днем нарушаются законы жизни, что приводит к развитию заболеваний и сокращению отведенных каждому лет. Но люди всегда мечтали жить долго и счастливо, потому искали «чудодейственное» средство, «элексир молодости» или, наоборот, «виновника» всех зол. Однако наше здоровье зависит не от отдельных составляющих, а от комплекса причин, которые действуют одновременно и сочетаются друг с другом в весьма различных вариантах. Можно выделить несколько особенно важных из них:

Ученые и мыслители до сегодняшнего дня спорят о степени важности отдельных факторов, но все понимают, что здоровье, настроение и продолжительность жизни человека — это всегда сумма различных воздействий. Вот почему существует множество мифов о питании и множество их же опровержений, ведь при условии присутствия одного и того же продукта в рационе, другие аспекты жизни у разных людей могут настолько сильно отличаться, что эффект может быть диаметрально противоположным. Но, несмотря на это, мы верим во множество мифов о еде, потому что человеку хочется все упростить. Давайте разберем самые популярные из них.

Инесса Царькова Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit в России

Миф 1. Насыщенные жиры вредны

Бум на обезжиренные продукты не угасает до сегодняшних дней. «Животные жиры — это зло!» — кричат нам со всех сторон, причем зачастую эту мысль транслируют в том числе и диетологи. Сегодня все стремятся быть стройнее и защитить свои сосуды от атеросклероза, а потому маниакально исключают жиры из своего рациона. Однако несмотря на все усилия и, казалось бы, правильное питание, люди продолжают набирать лишний вес и болеть. Все дело в том, что жиры, и в том числе животные, присутствуют в рационе человека уже сотни тысяч лет. Если бы они были настолько вредны, то человеку не удалось дожить бы до сегодняшних дней. Посудите сами: жиры животного происхождения есть и в рационе долгожителей, известных науке. Их польза заключается в благоприятном влиянии на гормональный фон мужчин и женщин, с их помощью усваиваются необходимые организму жирорастворимые витамины (к примеру, кальций из молочных продуктов помогают усваивать именно жиры). Кроме того, они — аккумулированный источник энергии для организма, который может использоваться в экстренных ситуациях и защитить в условиях стресса.

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Единственная проблема современности заключается в том, что насыщенных жиров в нашем питании стало слишком много. Более того, появились созданные в результате технологической обработки масел и однозначно вредные для организма трансжиры, с помощью которых значительно удлиняется срок годности быстро портящихся продуктов, а при их термообработке приобретаются еще более выраженные канцерогенные свойства. Вот почему надо меньше есть выпечки с маргарином, фастфуд и жарить еду на растительных маслах.

Миф 2. В яйцах много холестерина, который вреден для сосудов

История с «вредным холестерином» началась еще в середине XVIII века, когда было выделено плотное белое вещество из желчных камней. Оно было названо жировоском, так как не растворялось в воде. Позже оно было переименовано в «холестерин». В начале ХХ века его обнаружили в отложениях на стенках сосудов — так люди узнали о холестериновых бляшках. Тогда это вещество стали изучать более пристально и выявили не только плохие его свойства, но и хорошие. Так, холестерин может «залатывать дыры» на внутренней стенке сосуда и участвует как источник энергии в росте клеток и при «взрывной» активности (например, когда нужно быстро бежать в гору).

Однако проблема современных людей в том, что они перестали бегать в гору, и у взрослых уже не растут клетки, а вот внутренние стенки сосудов практически ежедневно повреждаются из-за большого количества свободных радикалов, которые образуются из-за курения, канцерогенных веществ в бытовой химии и продуктах питания, а также из-за дефицита витаминов, энзимов, антиоксидантов. Кроме того, современный человек стал съедать слишком много холестерин-содержащих продуктов, но, к сожалению, наш организм не научился его «выбрасывать». С этим и связана проблема атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот яйца человек ел всегда. Они — отличный поставщик легко усвояемого белка, жирорастворимых витаминов, особенно дефицитных D, Е, А, важных щелочных микроэлементов (калий, магний), кальция, железа, цинка и меди. Кроме того, в яйцах есть фосфолипиды, которые помогают «растворять» и выводить «плохой» холестерин. Так что есть их можно и нужно, только в разумных количествах.

Миф 3. Чтобы похудеть, надо есть меньше калорий

Этот постулат наиболее часто транслируют диетологи, однако и он не совсем соответствует действительности. У нашего организма есть жизненно важная потребность в энергии даже в состоянии покоя

Мы тратим ее даже во сне — она нужна для работы сердца, легких и других внутренних органов, для переваривания и усвоения пищи, для сохранения мышц и деления клеток. И этой энергии нужно немало — примерно 1500 ккал для женского организма и около 1800-2000 ккал — для мужского. И если организм недополучает эту энергию, он начинает ее «экономить» и замедлять скорость обменных процессов. И тогда начинает «сжигаться» мышечная ткань, страдают внутренние органы, снижается работоспособность и настроение.

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Так что есть надо сбалансированно и достаточно по калоражу, а создавать дефицит калорий стоит исключительно путем увеличения двигательной активности. Так что забудьте о диетах с нормой 700-800 ккал в сутки и бегите от «специалистов», которые вам рекомендуют подобное.

Миф 4. Низкоуглеводные диеты опасны

На самом деле низкоуглеводные диеты — один из самых простых, сытных и вместе с тем эффективных способов похудеть. Многие по-прежнему верят, что для того, чтобы сбросить вес, надо максимально урезать жиры, но на самом деле подобные системы питания не позволят добиться нужных результатов без вреда для здоровья и хорошего самочувствия. Более того, важное преимущество низкоуглеводных диет — они ускоряют метаболизм, чтобы тот быстрее и эффективнее сжигал лишние калории.

Миф 5. Чтобы похудеть, надо придерживаться принципов дробного питания

Есть маленькими порциями в течения дня — возможно, подобный подходит некоторым, но это точно не константа для всех людей без исключения. Режим питания — вещь сугубо индивидуальная и зависит от особенностей организма каждого отдельного человека. В вопросах похудения важно не то, сколько раз в день вы едите — три или шесть, а то, что именно лежит у вас на тарелке и в каких количествах.