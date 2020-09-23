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Россиянам назвали самую полезную рыбу

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад
Самой полезной рыбой считается та, что обитает в холодных северных морях и водоемах. Это треска, минтай, пикша, камбала, селедка. Их радио Sputnik назвал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
По его словам, в северной рыбе много жира, который содержит большое количество непредельных кислот, то есть омега-3.
«Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы»,
— сказал Фомин.
Он отметил, что диетологи считают морскую рыбу более полезной, но многие люди предпочитают ей пресноводную. Обычно это лещ, вобла, судак, карп, сазан. Это связано в том числе с привычкой из детства и регионом проживания. Например, пресноводную рыбу активно покупают в Ростовской и Астраханской областях, части Сибири. Морская рыба популярна в Мурманске, Владивостоке, Хабаровске, там же ее и вылавливают. В Центральной России 90 процентов продаж приходится на морскую рыбу.
Собеседник радио посоветовал россиянам следить за происхождением рыбы и экологичностью района, тогда любая рыба будет приносить организму пользу.
Еда,Александр Фомин,ИА Sputnik,
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