Россиянам назвали самую полезную рыбу

Он отметил, что диетологи считают морскую рыбу более полезной, но многие люди предпочитают ей пресноводную. Обычно это лещ, вобла, судак, карп, сазан. Это связано в том числе с привычкой из детства и регионом проживания. Например, пресноводную рыбу активно покупают в Ростовской и Астраханской областях, части Сибири. Морская рыба популярна в Мурманске, Владивостоке, Хабаровске, там же ее и вылавливают. В Центральной России 90 процентов продаж приходится на морскую рыбу.