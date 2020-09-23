Найдено неожиданное применение арбуза 

Биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно полакомиться арбузом поздней осенью и даже зимой.

Сезон арбузов подходит к концу, но покупать недозрелые арбузы Воробьев не советует. В отличие от дынь арбузы не могут дозревать, — они либо стухнут, либо перезреют.

"У перезрелых арбузов семена полностью вызревают, мякоть становится дряблой, невкусной, расслаивается. Отличить такой арбуз от обычного достаточно легко: при постукивании они звучат, как барабаны, гулко и громко, потому что внутри отчасти пустые. Недозрелые звучат плохо, это практически как по камню стучать. Арбузы нормальной спелости — нечто среднее: не слишком глухие и не слишком звонкие",

— объяснил Воробьев.

Чтобы продлить жизнь арбуза, из него можно сделать арбузный мед или заморозить:

"Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, потом аккуратно упаривать до состояния сиропа. Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб".

Вдобавок к этому арбузы можно мариновать на зиму. Иногда такие соленья появляются в продаже, но их можно приготовить и дома: