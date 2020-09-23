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Найдено неожиданное применение арбуза 

Мира Маркина 4 часа назад
Биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно полакомиться арбузом поздней осенью и даже зимой.
Сезон арбузов подходит к концу, но покупать недозрелые арбузы Воробьев не советует. В отличие от дынь арбузы не могут дозревать, — они либо стухнут, либо перезреют.

"У перезрелых арбузов семена полностью вызревают, мякоть становится дряблой, невкусной, расслаивается. Отличить такой арбуз от обычного достаточно легко: при постукивании они звучат, как барабаны, гулко и громко, потому что внутри отчасти пустые. Недозрелые звучат плохо, это практически как по камню стучать. Арбузы нормальной спелости — нечто среднее: не слишком глухие и не слишком звонкие",

— объяснил Воробьев.
Чтобы продлить жизнь арбуза, из него можно сделать арбузный мед или заморозить:

"Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, потом аккуратно упаривать до состояния сиропа. Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб".

Вдобавок к этому арбузы можно мариновать на зиму. Иногда такие соленья появляются в продаже, но их можно приготовить и дома:

"Дольками, кусочками режут арбуз вместе с корками и маринуют. Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный: с одной стороны, ты понимаешь, что ешь арбуз, должно быть сладко, но с другой — он кисловато-соленый от маринада".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как худеть на арбузной диете.
Женский форум 2
Еда , Видео , Михаил Воробьев , ИА Sputnik
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