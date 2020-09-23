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Россиянам назвали самую полезную рыбу 

Мира Маркина 2 часа назад
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с радио Sputnik назвал самую полезную рыбу.
По словам специалиста, такая рыба обитает в холодных северных морях и водоемах: треска, минтай, пикша, камбала и сельдь. Фомин отметил, что в северной рыбе много жира, который содержит большое количество непредельных кислот, то есть омега-3.

«Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы»,

— подчеркнул эксперт.
Фомин отметил, что диетологи считают морскую рыбу более полезной, но многие люди предпочитают ей пресноводную. Как правило, это лещ, вобла, судак, карп и сазан. Это связано с привычкой из детства и с регионом проживания. Так, пресноводную рыбу активно покупают в Ростовской и Астраханской областях и в Сибири. Морская рыба пользуется особой популярностью в Мурманске, Владивостоке и Хабаровске. В центральной части России 90% продаж приходится на морскую рыбу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках.
Женский форум 33
Еда , Видео , Александр Фомин , ИА Sputnik
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