Вредно ли пить растворимый кофе

Кофе пьют многие. О кофе шутят, утренний кофе становится для многих лучшим способом взбодриться и согреться, за чашечкой кофе собираются друзья… Кажется, нет ни одного взрослого человека, который бы хоть раз в жизни не попробовал этот напиток. Но на его приготовление не всегда хватает времени, и потому более половины любителей кофе предпочитают растворимый. Но правильно ли это?

Как их производят

Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит сначала узнать, как именно изготавливаются эти виды кофе.

Молотый кофе производят из зёрен кофейного дерева. В свежем состоянии они зелёного цвета, и когда их обжаривают, они темнеют и увеличиваются в размере.

У растворимого кофе процесс разительно отличается: зёрна сначала обжаривают, затем измельчают, обрабатывают горячей водой и сушат по одному из трех вариантов: с помощью горячего воздуха (порошковый кофе), горячего воздуха с дальнейшим смачиванием для образования гранул (гранулированный кофе), помещают в вакуум (сублимированный кофе).

Так в чём же разница?

Основное различие — в цельных кофейных зернах гораздо выше содержание полезных веществ — к примеру, жирных кислот, которые препятствуют образованию раковых клеток, витаминов, калия и магния. В растворимом кофе, ввиду особенностей его производства, меньше кофеина и больше акриламида — химического соединения, образующегося при термической обработке. При частом употреблении в больших количествах он вредит нервной системе и повышает риск развития рака. Также растворимый кофе теряет свой изначальный вкус и запах, и потому при производстве в него добавляют кофейные масла.

Если суммировать всё вышесказанное, то получается, что молотый кофе полезнее, чем растворимый, но это не сильно скажется на вашем здоровье, если пить его в пределах нормы — взрослому человеку можно выпить не больше трех чашек в день.