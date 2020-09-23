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Польза или вред квашеной капусты для организма 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Хозяйки со всей России во всю занимаются подготовкой к зиме. Среди самых распространенных блюд: соленые огурцы и помидоры, аджика и, конечно же, квашеная капуста. Про капусту существует множество мифов. Одни говорят, что она безумно полезная, другие убежают в обратном. "Рамблер" выяснил, в чем заключается вред и польза квашеной капусты.
Квашеная капуста содержит много пробиотиков, которые восстанавливают баланс микроорганизмов в кишечнике (помогают полезным бактериям расти, а болезнетворных убивают). Пробиотики полезны тем, что снижают симптомы синдрома раздражённого кишечника и устраняют диарею. Хотя по-началу реакция организма на капусту может быть разной.
Приобиотики работают "на нас" не только в контексте пищеварения. При постоянном потреблении продуктов с пробиотиками необходимость назначения антибиотиков при возникновении болезни снижается на 30%. В ней также содержится витамин С и железо. Так что квашеная капуста еще и поддерживает иммунитет, что особенно хорошо в холодный период.
Капуста богата клетчаткой, поэтому она дарит чувство насыщения, несмотря на низкий калораж. Делаем вывод, что это отличный диетический перекуc для тех, кто любит соленькое. Норма употребления капусты в день — около 100 граммов.
Правда, недостатки у блюда также имеются. Например, если переборщить с капустой, то скорее всего у вас начнется метеоризм. В целом, чрезмерное употребление капусты может нанести больше пользы чем вреда.
Нужно учитывать, что квашеная капуста задерживает жидкость в организме, это приводит к росту артериального давления. Поэтому если вы страдаете гипертонической болезнью или у вас замечены болезни почек, то от капусты лучше воздержаться.
Также ферментированный продукт повышает кислотность желудочного сока, что может быть опасно при наличии воспаления желудка (если гастрит или язва в активной фазе).
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