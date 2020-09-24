Названы продукты, от которых хорошо спится 

Ролик рассказывает, как наладить сон. О том, что сон полезен и важен для организма, известно давно. Дефицит сна провоцирует усталость и способствует набору лишнего веса. Но значение имеет не только продолжительность сна, но и его качество. Оказывается, прерывистый сон ведёт к развитию атеросклероза и повышает вероятность инсульта. Между тем, нормализовать сон очень просто: нужно всего лишь ввести в рацион несколько продуктов.