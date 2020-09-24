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12 продуктов, которые мы все это время ели неправильно 

BigPicture.ru 23 часа назад
Продукты, которые мы все это время ели неправильно
Фото: BigPicture.ru
Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но нет — всегда можно что-то улучшить, сделать более оригинальным способом и удивить этим любимых.
Мы собрали в этом посте способы приготовления продуктов, которые вы еще наверняка не пробовали.
1. Сделайте надрезы на картофелине, заполните сыром, соусом, беконом или другими продуктами по вкусу. А затем запекайте в духовке.
2. Надрежьте сосиски, насаженные на шпажки, по спирали, прежде чем готовить их на гриле. Получится не только вкусно, но и красиво.
3. Сделайте в батоне надрезы «решеткой». Положите в отверстия натертый сыр и зелень, добавьте специи. Потом запекайте в печи. Получится восхитительный сырный хлеб на закуску.
4. Вафельница не только для вафель. На ней еще можно подогревать пиццу.
5. А еще в вафельнице можно сделать драники.
6. Размельчите шоколадное печенье, положите в форму для льда и залейте молоком. Поставьте в морозильник и доставайте, когда захотите освежиться и взбодриться.
7. Как полностью покрыть хлеб колбаской.
8. Разрежьте слоеное тесто на квадратики, положите на каждый из них нутеллу и кусочки зефира по желанию. Сверните треугольничком и запекайте. Получатся аппетитные пирожки на десерт.
9. Проткните сосиски спагетти и сварите. Результат вас удивит.
10. Как сделать красивый пирожок-«косичку».
11. Блинчики можно сделать в форме леденцов. Так их удобнее будет подавать с медом и другими добавками.
12. Измельчите овсянку и взбейте с яйцами, а затем обмакните в получившуюся смесь хлеб и приготовьте тосты.
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