Что приготовить из тыквы, чтобы не выбрасывать 

Тыква — это настоящий дар природы, который человек издавна употребляет в пищу. Мякоть этого ароматного, ярко-оранжевого плода невероятно вкусна, питательна и полезна. «Рамблер» сделал подборку рецептов самых необычных, но простых в приготовлении блюд.

Крем-суп из тыквы

тыква — 800 г,

гренки — 150 г,

вода — 3 стакана,

картофель — 300 г,

молоко — 5 стаканов,

сливочное масло — 3 столовые ложки,

сахар — 2 чайные ложки. Вам понадобится:

Как готовить:

Тыкву и картофель очистить от кожуры, промыть, нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить соль, сахар, столовую ложку масла и поставить варить на слабом огне на 25-30 минут.

Добавить подсушенные или поджаренные в масле гренки, размешать и вскипятить. Полученную массу процедить, оставшуюся гущу протереть сквозь сито, все это развести горячим молоком (до густоты сливок) и заправить сливочным маслом.

Рагу из тыквы с вешенками и соусом лечо

тыква — 350 г,

кабачки — 1 штука,

вешенки — 80 г,

репчатый лук — ½ головки,

желтый сладкий перец — ½ штуки,

красный сладкий перец — ½ штуки,

перец чили — 7 г,

помидоры — 2 штуки,

чеснок — 1 зубчик,

лимон — ½ штуки,

оливковое масло — 40 мл,

тимьян — 2 стебля,

кинза — 4 стебля,

гвоздика — 4 штуки,

соль, перец. Вам понадобится:

Как готовить:

Очищенный кабачок нарезать кружками толщиной около сантиметра, а тыкву — уже без кожуры и семян — ломтиками такого же размера. Посыпать овощи цедрой, снятой с половины лимона, полить лимонным соком и примерно третью оливкового масла, посолить и оставить мариноваться.

Срезать верхушку луковицы и воткнуть в нее бутоны гвоздики — так их потом будет легче изъять из соуса. Лук, чили и болгарский перец нарезать тонкой соломкой и поджарить на части оливкового масла до мягкости. Добавить мелко натертые помидоры, перемешать и оставить ¬томиться под крышкой на минимальном огне.

Разогреть в сотейнике остатки масла, обжарить лепестки чеснока и вешенки до золотистого цвета. В один слой разложить по сотейнику тыкву, между ее ломтиками поместить грибы, вторым ярусом уложить кабачок и тимьян, посыпать частью листьев кинзы, солью и перцем. Влить полстакана воды, а когда закипит, убавить огонь и накрыть крышкой.

Минут через двадцать овощное рагу с вешенками можно снимать с огня. Главное, чтобы стали мягкими кусочки тыквы: кабачки на втором ярусе к этому времени точно будут готовы. Перцы и помидоры, томящиеся на плите почти полчаса, уже превратились в густой соус — нужно только вытащить из него верх луковицы с гвоздикой.

Осталось разложить по тарелкам овощи с грибами и полить их соусом лечо. Украсить горки рагу листьями кинзы. При желании можно приправить всю эту цветную композицию свежемолотым черным перцем.

Пончики из тыквы

тыква — 900 г,

апельсины — 400 г,

пшеничная мука — 700 г,

соль — 15 г,

сахар — 40 г,

свежие дрожжи — 20 г,

вода — 100 мл,

яичный желток — 6 штук,

сахарная пудра — 50 г,

рафинированное масло — 1 л. Вам понадобится:

Как готовить:

Для начала нужно очистить тыкву и нарезать ее крупными кубиками. Запечь в духовке — 20 минут при 180С. Затем перетереть тыкву в пюре и остудить.

Дрожжи растворить в теплой воде и подмешать горсть муки и щепотку сахара. Дать побродить опаре 30 минут в тепле.

Белки отделить от желтков. В протертое пюре добавить желтки и подошедшую опару. Затем ввести сок из двух апельсинов, соль, сахар и остальную муку. Вымесить гладкое и легкое тесто. Оставить его в теплом месте примерно на 1,5 часа, периодически его обминая.

Нагреть рафинированное подсолнечное масло и жарить пончики, разделывая их двумя ложками. Когда пончики поджарятся, вынуть их шумовкой и разложить на бумажные салфетки на несколько минут. Подавать с сахарной пудрой.

Салат из запеченной тыквы с брынзой

тыква — 500 г,

сыр брынза — 100 г,

рубленная кинза (кориандр) — ½ пучка,

имбирь — 1 чайная ложка,

бальзамический соус по вкусу,

соль по вкусу,

кедровые орехи по вкусу,

прованские травы по вкусу. Вам понадобится:

Как готовить:

Тыкву нарезать небольшими кусочками, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать смесью прованских трав (или орегано) и запечь в течение 30 минут при 180 градусах.

Брынзу нарезать кубиками, имбирь очистить и натереть на терке. Кинзу порубить.

Кедровые орешки подсушить на сковороде. Вместо орешков при желании можно использовать 80 грамм. черных оливок, разрезанных пополам.

Тыкву смешать с брынзой, имбирем и кинзой, посолить по вкусу, посыпать орешками и полить бальзамическим соусом.