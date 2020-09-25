Обнаружена замена куриному яйцу 

"Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать", — отметила в беседе с радио Sputnik Алия Самохина.
"Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхлитель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат", — посоветовала девушка.
"Урбеч, паста из кешью, арахисовые, миндальные пасты дают уплотняющий результат, с ними можно готовить без яйца. Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и льняным яйцом или смиксовать их".