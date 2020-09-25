Обнаружена замена куриному яйцу 

Яйца в тесте помогают соединить компоненты между собой, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако есть продукты, которые могут стать полноценной заменой куриного яйца. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказала кулинар и фуд-фотограф Алия Самохина.

Существуют разные причины для исключения яиц из рациона: пост, аллергия, диета, вегетарианство. А иногда яиц может просто не оказаться в холодильнике, что особенно неприятно, когда планируешь печь. Но существует несколько способов, чтобы заменить яйцо в блюде без потери вкуса и качества. Например, можно сделать льняное яйцо.

"Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать", — отметила в беседе с радио Sputnik Алия Самохина.

Также в выпечке можно использовать тыквенное или яблочное пюре.

"Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхлитель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат", — посоветовала девушка.

Другая возможная замена — ореховые пасты.