Продукты, которые опасно разогревать 

Специалисты уверяют, что блюда нужно есть свежими, не оставляя на завтра. Тем более не стоит разогревать еду, поскольку опасность любой разгретой пищи состоит в том, что в приготовленных продуктах активно размножаются бактерии, в результате можно легко получить отравление.

Однако ежедневно стоять у плиты вряд ли у кого-то есть время и желание, поэтому хозяйки и стараются приготовить еду сразу на несколько дней. Но при этом необходимо помнить о том, что некоторые блюда необходимо все же съедать сразу, а остатки отправлять в мусор, поскольку при разогреве в них образуются токсичные вещества. О том, какие блюда ни в коем случае нельзя есть разогретыми, рассказывает «Рамблер».

Блюда из яиц

Если вам вдруг вздумается подогреть остывший омлет или любое другое блюдо из яиц, откажитесь от этой мысли. При повторной термической обработке яйца становятся токсичными. Употребление такого продукта в пищу чревато риском развития онкологических заболеваний.

Грибы

Этот продукт вообще считается плохо усваиваемым. Подогрев же грибов изменяет структуру белка в них. Вчерашний жюльен или жареная картошечка с лисичками могут вызвать вздутие живота и боли в желудке.

Шпинат и сельдерей

Ценность этих продуктов в сыром виде резко снижается после термической обработки. А уж после нагревания они вообще становятся опасны. Дело в том, что при повторном нагревании в шпинате и сельдерее нитраты превращаются в нитриты и нитрозамины, крайне опасные для здоровья человека.