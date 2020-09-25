Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Продукты, которые опасно разогревать 

Александра Нечаева 30 минут назад
Продукты, которые опасно разогревать
Фото: Depositphotos
Специалисты уверяют, что блюда нужно есть свежими, не оставляя на завтра. Тем более не стоит разогревать еду, поскольку опасность любой разгретой пищи состоит в том, что в приготовленных продуктах активно размножаются бактерии, в результате можно легко получить отравление.
Однако ежедневно стоять у плиты вряд ли у кого-то есть время и желание, поэтому хозяйки и стараются приготовить еду сразу на несколько дней. Но при этом необходимо помнить о том, что некоторые блюда необходимо все же съедать сразу, а остатки отправлять в мусор, поскольку при разогреве в них образуются токсичные вещества. О том, какие блюда ни в коем случае нельзя есть разогретыми, рассказывает «Рамблер».

Блюда из яиц

Если вам вдруг вздумается подогреть остывший омлет или любое другое блюдо из яиц, откажитесь от этой мысли. При повторной термической обработке яйца становятся токсичными. Употребление такого продукта в пищу чревато риском развития онкологических заболеваний.

Грибы

Этот продукт вообще считается плохо усваиваемым. Подогрев же грибов изменяет структуру белка в них. Вчерашний жюльен или жареная картошечка с лисичками могут вызвать вздутие живота и боли в желудке.

Шпинат и сельдерей

Ценность этих продуктов в сыром виде резко снижается после термической обработки. А уж после нагревания они вообще становятся опасны. Дело в том, что при повторном нагревании в шпинате и сельдерее нитраты превращаются в нитриты и нитрозамины, крайне опасные для здоровья человека.
Видео дня. Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плетнева рассказала, сколько зарабатывала на пике славы
Плетнева рассказала, сколько зарабатывала на пике славы
Варнава заразилась ковид вслед за Молочниковым
Варнава заразилась ковид вслед за Молочниковым
«Остановка сердца»: появилась информация о Борисове
«Остановка сердца»: появилась информация о Борисове
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Названы продукты, от которых хорошо спится
06:11
Названы продукты, от которых хорошо спится
Еда Здоровье
Детей в российские школы будут принимать по-новому
00:39
Детей в российские школы будут принимать по-новому
Дети
Названы полезные качества маринованных огурцов
02:31
Названы полезные качества маринованных огурцов
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение