Раскрыты секреты хранения продуктов в морозилке 

Многие считают, что продукты в морозилке можно хранить сколько угодно, однако это ошибочное мнение. Об этом рассказал телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын на радио Sputnik.

Синицын утверждает, что заморозка продуктов в домашних условиях менее качественная, чем профессиональная. Поэтому, по его мнению, морозилку лучше использовать только для хранения продуктов.

Он также добавил, что стоит внимательно относиться к заморозке мяса. В этом процессе нужно соблюдать определенные правила. Лучше всего мясные продукты замораживать в вакуумных пакетах или zip-lock:

«Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами».

Синицын порекомендовал проводить ревизию морозилки каждые три месяца, поскольку продукты, которые хранятся дольше могут быть небезопасны, так как даже при минусовой температуре бактерии могут размножаться.