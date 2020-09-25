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Раскрыты секреты хранения продуктов в морозилке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыты секреты хранения продуктов в морозилке
Фото: depositphotos.com
Многие считают, что продукты в морозилке можно хранить сколько угодно, однако это ошибочное мнение. Об этом рассказал телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын на радио Sputnik.
Синицын утверждает, что заморозка продуктов в домашних условиях менее качественная, чем профессиональная. Поэтому, по его мнению, морозилку лучше использовать только для хранения продуктов.
Он также добавил, что стоит внимательно относиться к заморозке мяса. В этом процессе нужно соблюдать определенные правила. Лучше всего мясные продукты замораживать в вакуумных пакетах или zip-lock:

«Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами».

Синицын порекомендовал проводить ревизию морозилки каждые три месяца, поскольку продукты, которые хранятся дольше могут быть небезопасны, так как даже при минусовой температуре бактерии могут размножаться.
Ранее «Рамблер» писал о том, что обнаружена замена куриному яйцу.
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Еда , Сергей Синицын , ИА Sputnik
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