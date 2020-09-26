Названа неожиданная польза творога 

Регулярное употребление творога может помочь в борьбе с осенней депрессией и укрепить потенцию. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

"Творог богат питательными веществами, богат белками и жирами, в меньшей степени углеводами Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогать бороться с осенней депрессией", — пояснил врач.

Он напомнил, что продукт богат микроэлементами — кальцием, магнием, цинком. Это способствует не только укреплению костной ткани, но и мужской потенции.

Гастроэнтеролог пояснил, что в магазинах надо обращать внимание на надпись "творог" на упаковке. В составе "творожков" и "творожной массы" могут оказаться ароматизаторы или растительный жир.

Творог довольно калорийный продукт, поэтому лучше не съедать более 200 грамм в день, отметил Буеверов.

"Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — 5% или лучше 9%. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы", — напомнил врач.

Во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производитель добавляет в них сахар и сахарозаменители, что увеличивает калорийность продукта.