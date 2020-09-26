Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию. Выпуск опубликован на YouTube.

Среди продуктов, которые многие традиционно относят к здоровому питанию, врач назвал конфеты «с растительными экстрактами и витаминами», конфеты из кокоса, смузи, «кофе для похудения», кукурузную поленту, кукурузные хлопья, «всякие батончики», кефир и йогурт.

Врач подчеркнул, что кисломолочная продукция с большим сроком хранения бесполезна для микрофлоры кишечника.

«Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго», — объяснил Мясников.

Говоря о смузи, он отметил, что напиток содержит много сахара. Кроме того, доктор напомнил о важности употребления клетчатки в цельных, а не перемолотых фруктах. Мясников добавил, что никакой пользы также не содержат кукурузные хлопья, сделанные из рафинированной муки, — так же, как и кукурузная полета, которая варится за пять минут.

Кроме того, врач прокомментировал продукты, в которых в качестве сахарозаменителя используется фруктоза — по его словам, многие считают их более полезными. Мясников отметил, что фруктоза тоже вызывает всплеск инсулина и резистентность к инсулину, а также не помогает предупредить риск развития диабета и инсулина. Кроме того, «кофе для похудения» в передаче назвали маркетинговым ходом.

«Понимаете, это все пищевая промышленность. К сожалению, пищевая промышленность нас гробит наравне с табачной», — заключил доктор.

Ранее Мясников предупредил об опасности народных методов лечения. В частности, врач раскритиковал желание россиян заниматься траволечением. По его словам, такая терапия может как помочь пациенту, так и убить его. Для подобных практик необходимо обладать специальным образованием, сказал он.