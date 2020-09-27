Назван продукт, который поможет избежать ранней смерти

Врачи назвали неожиданный продукт, который может продлить жизнь. Как пишут «Невские новости», диетологи заявили, что употребление по утрам нежирного йогурта поможет избежать ранней смерти.

Лучше дополнить йогурт фруктами и орехами — по словам специалистов, польза такого завтрака заключается в том, что такое питание помогает контролировать вес, а соответственно и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Нужно помнить, что меню, которое поможет как можно дольше быть здоровым, не ограничивается одним только йогуртом: в рационе должны присутствовать фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, крупы, рыба, морепродукты, мясо птицы, бобовые и орехи.