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Назван полезный вариант завтрака, который поможет избежать ранней смерти 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Назван продукт, который поможет избежать ранней смерти
Фото: Вечерняя Москва
Врачи назвали неожиданный продукт, который может продлить жизнь. Как пишут «Невские новости», диетологи заявили, что употребление по утрам нежирного йогурта поможет избежать ранней смерти.
Лучше дополнить йогурт фруктами и орехами — по словам специалистов, польза такого завтрака заключается в том, что такое питание помогает контролировать вес, а соответственно и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Нужно помнить, что меню, которое поможет как можно дольше быть здоровым, не ограничивается одним только йогуртом: в рационе должны присутствовать фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, крупы, рыба, морепродукты, мясо птицы, бобовые и орехи.
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