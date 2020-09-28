Перечислены лучшие продукты для долголетия 

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Британские ученые перечислили лучшие продукты, которые способствуют долголетию. Ими оказались йогурт, орехи и фрукты, пишет издание Express, передает «Радио Sputnik».

Специалисты предполагают, что эти продукты позволят людям избежать многих серьезных проблем со здоровьем. Благодаря коррекции питания можно существенно продлить жизнь.

Как считают ученые, также необходимо периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. Диету рекомендуется совмещать с регулярными физическими нагрузками.