Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Роскачество нашло антибиотики в клубничных йогуртах 

Российская Газета и ещё 8 53 минуты назад
Роскачество нашло антибиотики в клубничных йогуртах
Фото: Российская Газета
Роскачество повторно провело проверку семи популярных торговых марок клубничных йогуртов и впервые в двух из них обнаружило следы антибиотиков.
Но, как отметили в Роскачестве, речь в данном случае можно вести лишь о безопасных количествах. Как пояснила руководитель службы стандартизации Молочного Союза России Лариса Абдуллаева, слова которой приводятся в сообщении, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на наличие остатков антибиотиков. Однако самих препаратов сейчас так много, что не всегда завод знает, какой именно антибиотик был использован ветеринаром и что конкретно надо проверить.
"Проблема эта до конца пока не решена на государственном уровне — нет четких законодательных указаний ветеринарным службам проверять в молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые ими были использованы для лечения животных", — отметила эксперт Роскачества.
В сообщении также говорится, что самое полезное в йогурте — наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. При этом количество полезных молочнокислых микроорганизмов в йогурте снижается по мере хранения. В связи с этим специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем более свежий йогурт, тем он полезнее, добавили в организации.
Видео дня. Дочь Хакамады похвасталась преображением
Российская Газета: последние новости
Алтайские ученые нашли способ, как отучить кошек портить мебель Алтайские ученые нашли способ, как отучить кошек портить мебель В Мадриде могут ввести карантин из-за коронавируса В Мадриде могут ввести карантин из-за коронавируса В Курганской области нашли 400 брошенных домов, купленных на маткапитал В Курганской области нашли 400 брошенных домов, купленных на маткапитал
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Каких женщин стыдятся мужчины
Каких женщин стыдятся мужчины
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой
02:57
Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой
Дети Звёзды
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
02:52
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
Дети Звёзды
Названы витамины, снижающие иммунитет
00:40
Названы витамины, снижающие иммунитет
Здоровье
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение