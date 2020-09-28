Роскачество нашло антибиотики в клубничных йогуртах 

Роскачество повторно провело проверку семи популярных торговых марок клубничных йогуртов и впервые в двух из них обнаружило следы антибиотиков.

Но, как отметили в Роскачестве, речь в данном случае можно вести лишь о безопасных количествах. Как пояснила руководитель службы стандартизации Молочного Союза России Лариса Абдуллаева, слова которой приводятся в сообщении, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на наличие остатков антибиотиков. Однако самих препаратов сейчас так много, что не всегда завод знает, какой именно антибиотик был использован ветеринаром и что конкретно надо проверить.

"Проблема эта до конца пока не решена на государственном уровне — нет четких законодательных указаний ветеринарным службам проверять в молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые ими были использованы для лечения животных", — отметила эксперт Роскачества.

В сообщении также говорится, что самое полезное в йогурте — наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. При этом количество полезных молочнокислых микроорганизмов в йогурте снижается по мере хранения. В связи с этим специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем более свежий йогурт, тем он полезнее, добавили в организации.