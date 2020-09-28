Какую замороженную еду нельзя покупать

Хранить запасы еды в морозилке очень удобно. Однако, если домашней заморозке можно доверять, фабричные продукты вызывают сомнения. "Рамблер" рассказывает, что нельзя покупать в замороженном виде в магазине и почему.

У замороженных продуктов сложно отследить реальный срок годности и узнать, когда на самом деле они были изготовлены. А при неправильном хранении на складе или при транспортировке еда может потерять все полезные свойства или испортиться.

Кроме того, как правило, в таких продуктах есть вредные добавки. Например, из-за этого не стоит покупать в магазинах замороженные смеси из овощей. В них может быть добавлен рафинированный сахар. Еще не все овощи можно замораживать. Так, низкие температуры "убивают" все полезное в цветной капусте, брокколи и помидорах.

Также не стоит покупать готовую еду в заморозке. Она теряет свой вкус, текстуру, а еще вредна для здоровья. В полуфабрикатах очень много жира и глутамата натрия.