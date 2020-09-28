Малышева назвала три «суперпродукта» 

В новом выпуске программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как питание способствует снижению уровня холестерина. Для этого в свой рацион, по словам доктора, нужно включить три «суперпродукта».

Малышева заявила, что, прежде всего, необходимо включить в рацион клетчатку. Ведь она, увеличиваясь в объеме в кишечнике, впитывает в себя разнообразные вещества, в том числе — избыток холестерина. Поэтому к «суперпродуктам» доктор отнесла кукурузные отруби, чечевицу и семена льна.

«Изумительные продукты, супербогатые грубым волокном, которые просто необходимо включить в рацион при атеросклерозе»,

— отметила телеврач.