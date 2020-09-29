Названы несочетаемые продукты

Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал радио Sputnik шеф-повар Владимир Павлов

Многие привычные продукты, употребляемые вместе, могут привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим неприятным ощущениям. От каких сочетаний лучше отказаться, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.

"Самое распространенное блюдо – мясо с картошкой. Но крахмальный картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Также лучше мясо не сочетать с мучными изделиями. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом", – сказал шеф-повар.

Сочетание мяса и фруктов также принесет дискомфорт, предупредил Владимир Павлов.

"Фрукты лучше есть минимум за минут 15-20 до потребления мяса или через 2-3 часа после еды. Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15. Лучший тандем – это мясо и овощи", – отметил шеф-повар.

Не со всеми продуктами сочетаются и томаты.

"Самое популярное сочетание с томатами – сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка – крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок", – рассказал радио Sputnik Владимир Павлов.