Названы несочетаемые продукты 

"Самое распространенное блюдо — мясо с картошкой. Крахмальный картофель не сочетается с животным белком мяса и вызывает брожение в желудке. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом", — сказал шеф-повар.
"Самое популярное сочетание с томатами — сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка — крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок", — рассказал радио Sputnik Владимир Павлов.