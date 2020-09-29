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Названы несочетаемые продукты 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названы несочетаемые продукты
Фото: depositphotos
Чтобы избежать проблем с пищеварением, необходимо правильно сочетать продукты. Об этом в своем интервью для радио Sputnik шеф-повар Владимир Павлов.
Тяжесть в желудке, изжогу и другие неприятные последствия может вызвать блюдо, в котором сочетаются несочетаемые продукты, а не хронические болезни.

"Самое распространенное блюдо — мясо с картошкой. Крахмальный картофель не сочетается с животным белком мяса и вызывает брожение в желудке. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом", — сказал шеф-повар.

Поэтому вместо картофеля к мясным блюдам лучше приготовить салат. Правда, помидоры могут сыграть с нами злую шутку.

"Самое популярное сочетание с томатами — сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка — крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок", — рассказал радио Sputnik Владимир Павлов.

А еще шеф-повар раскрыл продукт, который не сочетается вообще ни с чем. Им оказалась дыня.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые продлевают жизнь, по мнению Малышевой.
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