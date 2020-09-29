Сколько яиц в день необходимо человеку

Яйца — источник белка, к тому же низкокалорийный продукт. Мы расскажем, чем полезны и сколько в день разрешается кушать яиц.

В яйце содержится витамин Д3, который способствует укреплению иммунитета. Помимо этого яйца благотворно влияют на мозг — в них достаточно питательных веществ, поддерживающих ум. Состав яиц действительно богатый — холин, фолат, В6 и В12. Что касается холестерина, он действительно есть в яйцах, но не такой опасный, как принято считать.

Ранее многочисленные исследования доказывали, что в желтках содержится вредный холестерин, однако последние исследования показали, что яйца, наоборот, повышают уровень хорошего холестерина. А это благотворно отражается на вероятности снижения недугов сердца и сосудов.

С пользой яиц мы разобрались, но развенчание мифов о холестерине не означает, что на яйца нужно налегать и переедать их. В день допустимо съедать до шести яиц, если вы набираете вес и около двух, если сбрасываете.