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Сколько яиц есть в день, чтобы оставаться здоровыми 

Gotovim-Edim.Ru 14 часов назад
Сколько яиц в день необходимо человеку
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Яйца — источник белка, к тому же низкокалорийный продукт. Мы расскажем, чем полезны и сколько в день разрешается кушать яиц.
В яйце содержится витамин Д3, который способствует укреплению иммунитета. Помимо этого яйца благотворно влияют на мозг — в них достаточно питательных веществ, поддерживающих ум. Состав яиц действительно богатый — холин, фолат, В6 и В12. Что касается холестерина, он действительно есть в яйцах, но не такой опасный, как принято считать.
Ранее многочисленные исследования доказывали, что в желтках содержится вредный холестерин, однако последние исследования показали, что яйца, наоборот, повышают уровень хорошего холестерина. А это благотворно отражается на вероятности снижения недугов сердца и сосудов.
С пользой яиц мы разобрались, но развенчание мифов о холестерине не означает, что на яйца нужно налегать и переедать их. В день допустимо съедать до шести яиц, если вы набираете вес и около двух, если сбрасываете.
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