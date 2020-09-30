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Названы лучшие пельмени России 

Lenta.ru 5 часов назад
Названы лучшие пельмени России
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пельменей и назвал самый лучший продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности специалисты проверили продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».
К покупке рекомендовали продукты марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Специалисты высоко оценили качество этих пельменей, а также назвали их самыми мясными, однако лучшей маркой признали «Мираторг». Кроме того, к покупке также рекомендованы продукты «Мыс Алтая» и «Бийские».
Оставшиеся четыре марки пельменей оказались опасны для здоровья. Так, в продукте бренда «Ложкаревъ» эксперты обнаружили сальмонеллы, в марках «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» в ходе проверки нашли листерии.
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Еда , Мираторг , Lenta.ru
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