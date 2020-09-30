Найдены лучшие пельмени в России 

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвал лучшие марки пельменей в России. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперты проверяли продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг» , «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

В итоге рекомендованными к покупке были названы марки «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Эксперты заявили, что в этих пельменях больше всего мяса и она соответствуют всем требованиям. Лучшими был признан продукты бренда "Мираторг". Рекомендованными к покупке оказались марки «Мыс Алтая» и «Бийские».

«Росконтроль» заявил, что некоторые марки пельменей оказались опасными для употребления. Так, в пельменях «Ложкаревъ» нашли сальмонеллы, а в брендах «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» были найдены листерии.