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Найдены лучшие пельмени в России 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвал лучшие марки пельменей в России. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперты проверяли продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».
В итоге рекомендованными к покупке были названы марки «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Эксперты заявили, что в этих пельменях больше всего мяса и она соответствуют всем требованиям. Лучшими был признан продукты бренда "Мираторг". Рекомендованными к покупке оказались марки «Мыс Алтая» и «Бийские».
«Росконтроль» заявил, что некоторые марки пельменей оказались опасными для употребления. Так, в пельменях «Ложкаревъ» нашли сальмонеллы, а в брендах «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» были найдены листерии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева назвала три "суперпродукта".
Женский форум 21
Еда , Видео , Мираторг
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