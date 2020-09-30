Как правильно выбирать мясо

На сегодняшний день в магазинах продается мясо на любой вкус и любой ценовой категории. Однако далеко не все хозяйки знают, как не прогадать и выбрать правильное мясо. «Рамблер» расскажет, как не ошибиться в своем выборе.

В первую очередь нужно определиться, для какого блюда вы выбираете кусок. Если это свинина, то шейка, самая сочная часть, подойдет для шашлыка, кострец — для запекания, окорок — на фарш, а лопатка — для тушения. Что касается говядины, то вырезка подходит для жарки, грудинка — для тушения и варки, а окорок — на фарш.

Также говядина бывает травяного и зернового откорма. Если вы хотите приготовить стейк, то следует отдать предпочтение говядине зернового откорма — блюдо получится нежным и вкусным.

Свежесть поможет определить обоняние. У свежего мяса не должно быть никакого постороннего запаха, кроме естественного. Затем следует обратить внимание на цвет. Жир у мяса должен быть белым, сама свинина розовой, а говядина — насыщенно красной. Бурый оттенок мяса и серый жир указывают на несвежесть мяса и преклонный возраст животного.