В России проверили качество минералки 

В России проверили продукцию 32 популярных марок питьевой и минеральной воды и назвали лучшие. Эксперты проверили образцы на безопасность и достоверность маркировки. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Большинство продукции оказалось качественной и безопасной: содержимое упаковки соответствует указанному в маркировке. Превышения тяжелых металлов и опасных веществ не обнаружено», — говорится в исследовании.

В Роскачестве указали, что с достоинством испытания выдержала продукция 27 брендов, а замечания по составу возникли только к пяти. Как пояснили в организации, вода не соответствовала по составу воде скважин, которые были указаны в маркировке.

Все товары, к которым возникли замечания, произведены в России. В частности, в «Лечебно-столовой воде "Славяновская"» оказалось недостаточно сульфат-ионов, в продукции марки «Смирновская» мало кальция, а вода «Нижний Кармадон» не соответствует уровню рН и минерализации.

Ранее специалисты Роскачества проводили исследование клубничных йогуртов. Эксперты выявили превышение содержания дрожжей в йогурте марок «Б. Ю. Александров» и «Искренне Ваш».

В продукте последней марки также оказалось занижено содержание белка. Недостатки обнаружили и у продуктов других брендов: в йогуртах Valio и Danon нашли следы антибиотика, в йогурте «Савушкин» занижено содержание молочнокислых микроорганизмов.