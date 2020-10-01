Какие блюда нельзя разогревать 

Смотрите ролик и узнайте, какие блюда не стоит разогревать. Сегодня люди так заняты работой, что зачастую не имеют времени на долгую готовку, а поэтому либо предпочитают покупать готовую еду, либо за один раз готовят много, а потом разогревают блюда порционно. Между тем, специалисты не рекомендуют греть в микроволновке кое-какие блюда. Чем вредна подогретая вторично курица, почему бесполезны разогретые грибы и почему разогретая вчерашняя картошка становится опасной — обо всё расскажет видео.