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Зачем я кладу в бульон стеклянную пробку 

Александра Нечаева 2 часа назад
Зачем я кладу в бульон стеклянную пробку
Фото: Depositphotos
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Хозяйки знают, как непросто порой сварить прозрачный и вкусный бульон. Необходимо тщательно следить, как варится основа для супа, вовремя снимать накипь. Но, оказывается, есть один секрет, который поможет вам приготовить идеальное блюдо. Лайфхаком поделилась читательница «Рамблера».
Еще во время учебы в школе я однажды заметила, что моя бабушка, когда готовила бульон, обязательно клала в жидкость не только мясо, лук и морковь, но и небольшую пробку от стеклянного графина. Поначалу я думала, что при варке суповой основы это необходимо. Но оказалось, что родственники моих знакомых никогда не добавляли этот странный «секретный ингредиент». Я предположила, что стеклышко, опущенное в бульон при его приготовлении каким-то образом влияет на мягкость варящегося в жидкости мяса. И поинтересовалась у бабушки, верна ли моя догадка.
Все оказалось гораздо проще. Бабушка объяснила мне, что, опуская стеклянную пробку от графина в кастрюлю с готовящейся суповой основой, она контролирует оптимальную его температуру. Дело в том, что идеально прозрачный бульон получается при слабой температуре его кипения. Не всегда легко этот момент поймать и уменьшить мощность конфорки. Стеклянная же пробка в тот момент, когда температура становится выше необходимой, начинает стучать по дну. Такой сигнал дает возможность вовремя убавить огонь. Когда пробка перестает стучать по дну, значит, температура жидкости становится оптимальной для того, чтобы бульон получился насыщенным и прозрачным.
По сей день я пользуюсь советом бабушки, а мой бульон всегда получается идеальным.
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