Диетологам известны несколько продуктов, употребление которых перед сном не нанесет вреда фигуре.

Почему-то именно перед сном на нас нападает желание полакомиться чем-то вкусненьким. Мы ругаем себя за эту слабину, но все равно идем к холодильнику. Теперь же можно перестать терзать себя, запастись продуктами и есть перед сном, не боясь поправиться.

1. Йогурт или кефир

Это не только вкусно, но и полезно. К тому же летом стакан кефира можно украсить любыми ягодами. И глаз радуется, и фигуре не повредит!

2. Суши

Суши в небольшом количестве не повредят фигуре. Сырые морепродукты, рис и сливочный сыр содержат большое количество микроэлементов и витаминов.

3. Куриная грудка

Если вы любите мясо, то нежирная грудка курицы или индейки придется как нельзя кстати перед сном. Это прекрасный источник белка и полезных элементов.

4. Отварные овощи

Отварные овощи — хороший выбор для желающих сохранить фигуру. Они не содержат жиров, соответственно, вы не наберете лишнего веса. Диетологи рекомендуют избегать картофеля перед сном.

5. Консервированная кукуруза

Если отварные овощи — это немного скучно и пресно для вас, то добавьте в них консервированной кукурузы. Блюдо заиграет другими красками!

6. Овощная икра

Овощная икра без хлеба — прекрасная альтернатива позднему ужину. Икра может быть любой: кабачковой, баклажанной и др.

7. Запеченное яблоко

Запеченное яблоко благодаря содержанию умеренного количества сахаров поможет утолить голод и благоприятно скажется на внешнем виде вашей фигуры.

8. Миндаль

Горсть миндаля окажется превосходным перекусом перед сном. Миндаль — самый безопасный орех для фигуры.

9. Каша

Каша, сваренная на воде, — полезный поздний ужин без вреда для фигуры.

10. Чипсы из сои