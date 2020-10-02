Диетологам известны несколько продуктов, употребление которых перед сном не нанесет вреда фигуре.
Почему-то именно перед сном на нас нападает желание полакомиться чем-то вкусненьким. Мы ругаем себя за эту слабину, но все равно идем к холодильнику. Теперь же можно перестать терзать себя, запастись продуктами и есть перед сном, не боясь поправиться.
1. Йогурт или кефир
Это не только вкусно, но и полезно. К тому же летом стакан кефира можно украсить любыми ягодами. И глаз радуется, и фигуре не повредит!
2. Суши
Суши в небольшом количестве не повредят фигуре. Сырые морепродукты, рис и сливочный сыр содержат большое количество микроэлементов и витаминов.
3. Куриная грудка
Если вы любите мясо, то нежирная грудка курицы или индейки придется как нельзя кстати перед сном. Это прекрасный источник белка и полезных элементов.
4. Отварные овощи
Отварные овощи — хороший выбор для желающих сохранить фигуру. Они не содержат жиров, соответственно, вы не наберете лишнего веса. Диетологи рекомендуют избегать картофеля перед сном.
5. Консервированная кукуруза
Если отварные овощи — это немного скучно и пресно для вас, то добавьте в них консервированной кукурузы. Блюдо заиграет другими красками!
6. Овощная икра
Овощная икра без хлеба — прекрасная альтернатива позднему ужину. Икра может быть любой: кабачковой, баклажанной и др.
7. Запеченное яблоко
Запеченное яблоко благодаря содержанию умеренного количества сахаров поможет утолить голод и благоприятно скажется на внешнем виде вашей фигуры.
8. Миндаль
Горсть миндаля окажется превосходным перекусом перед сном. Миндаль — самый безопасный орех для фигуры.
9. Каша
Каша, сваренная на воде, — полезный поздний ужин без вреда для фигуры.
10. Чипсы из сои
Если вы хотите перекусить перед сном, но не хотите перегружать желудок, погрызите чипсы из сои, которые не оказывают никакого влияния на фигуру и ваш внешний вид.