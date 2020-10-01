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Раскрыт рецепт любимого лакомства британской королевы 

Lenta.ru 3 часа назад
Бывший повар британской королевской семьи раскрыл рецепт любимого лакомства королевы Елизаветы II. Об этом пишет издание Daily Mail.
В 1990-е годы Даррен Макгрейди (Darren McGrady) был личным поваром королевы. По его словам, Елизавета II обожает шоколад, поэтому летом, когда она ездила в шотландский замок Балморал, для нее готовили шоколадный мусс с виски.
Макгрейди показал приготовление мусса на видео, опубликованном в Youtube. По его словам, для начала необходимо растопить 170 граммов темного шоколада. В отдельную плошку с чайной ложкой быстрорастворимого кофе добавляется сначала разогретая до кипения вода, а затем две чайные ложки хорошего виски.
Получившаяся смесь и пять яичных желтков выливается в растаявший шоколад и тщательно перемешивается. Теперь следует добавить в мусс 295 миллилитров взбитых жирных сливок и яичные белки. Для завершения приготовления блюдо ставят в холодильник на три часа.
По словам Макгрейди, такой десерт идеально подходил для Балморала, поскольку его можно взять с собой на пикник.

«Никто не знал, будет ли обед в замке, или королева устроит барбекю на холмах, — объясняет он. — Нам приходилось готовиться и к тому, и к другому».

Ранее сообщалось, что во время летнего отдыха в замке Балморал Елизавета II развлекается ловлей летучих мышей. Слуги ловят их сачками, а она подбадривает участников криками.
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Еда , Елизавета II
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