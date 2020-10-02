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Главные согревающие напитки осени 

Gotovim-Edim.Ru 14 часов назад
Главные согревающие напитки осени
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Существует большое количество напитков, которые способны согреть в холодное время года. С приходом осени нам не хватает тепла, поэтому важно правильно выбирать напитки для холодного периода года. Мы расскажем о них подробнее.
Молоко с куркумой. Самый согревающий напиток осенью — золотое молоко. Речь идет о смеси молока и куркумы. Последнюю неспроста называют природным антибиотиком, ведь она укрепляет иммунитет и позволяет ускорить выздоровление. Закипятите молоко, добавьте в него немного сахара или меда, а затем засыпьте куркуму. Прокипятите напиток еще пару минут.
Масала. Необычный чай голубого оттенка содержит комплекс индийских приправ и трав. Обязательными в симфонии напитка являются мягкие специи — корица, гвоздика, кориандр и кардамон. Свой необычный оттенок чай приобретает за счет чая Анчан характерного оттенка. Нежный вкус масалы согреет в холодный период года.
Кэроб+молоко. Кэроб является веганской заменой какао. В последнее время он приобретает популярность — кэроб используют для приготовления десертов, домашнего шоколада или вкусного напитка. Готовьте его с молоком. Получится вкуснее, чем кофе или какао, зато кофеина в кэробе нет.
Гречневый чай. Напиток из татарской гречихи по вкусу напоминает овсянку. Польза напитка заключается в наличии цинка и магния — полезных элементов для здоровья сердца и легких.
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