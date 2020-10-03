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«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»: чем их заменить 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Мы давно научились внимательно читать этикетки продуктов, выбирая наиболее натуральные. Но среди отечественных мясных деликатесов трудно найти те, что приготовлены без искусственных добавок и усилителей вкуса. На полках в магазинах столько колбасы, сосисок и копченостей, что глаза разбегаются. Я расскажу, чем заменяю вредные деликатесы.
Но сначала напомню, что сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса. Ведь очень сложно контролировать количество потребленного вместе с ними жира. К тому же колбасу обычно принято есть с хлебом, и всего один бутерброд с «Докторской» колбасой может потянуть на 100–130 ккал. То есть, его калорийность сравнима с банкой сладкой газировки.
Если сделать аналогичный бутерброд с отварной говядиной, можно получить жира наполовину меньше, а белка в два раза больше. А калорийность конструкции упадет как минимум на 30 процентов.
Заменять мясо колбасой отличный выход для тех, кто, во-первых, любит мясо, а во-вторых, нуждается в таком продукте, который может сохраняться достаточно долго в холодильнике. Кроме того, его можно использовать для бутербродов — отличная альтернатива колбасе. Я поделюсь двумя своими самыми любимыми рецептами, благодаря которым я позабыла о вредных деликатесах.

Мясо, запеченное в майоране

Вам потребуется:
  • мясо куском (вырезка, грудинка, кусок с ребрышками, говядина или свинина) — 2 кг,
  • майоран — 6 ст.л,
  • чеснок — 15 зуб,
  • соль — 2 ст.л,
  • перец молотый черный — 1 ч.л.
Приготовление:
Мясо куском вымыть и обсушить. В отдельную миску выдавить чеснок, смешать с майораном, солью и перцем. Должна, благодаря чесночному соку, получиться пластичная кашица.
Затем нужно положить мясо на большой лист пищевой фольги и обмазать его смесью — весь, со всех сторон. Плотно завернуть в фольгу, можно даже в несколько слоев, и отправить в холодильник на сутки-двое.
Спустя пару дней мясо необходимо вытащить и запекать в духовке часа полтора при 180°С. После приготовления, не разворачивая фольги, остудить блюдо. А потом можно смело подавать его к столу. Такое мясо можно резать на бутерброды, добавлять в салат, класть во вторые блюда.

Рулет мясной

Вам потребуется:
  • фарш говядины/свинины — 1 кг,
  • куриной печени — 400 г,
  • сырое яйцо — 1 шт,
  • вареное яйцо — 3 шт,
  • морковь — 1 шт,
  • луковица — 1 шт,
  • растительное масло,
  • соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Морковь натереть на терке, лук нарезать тонкими полукольцами. Куриную печень обжарить с овощами, в конце посолить.
В мясной фарш нужно вбить яйцо, посолить, поперчить и разложить на мокрой тканевой салфетке овальным блином. Затем поверх фарша распределить полоской куриную печень с овощами и свернуть блин в рулет.
После необходимо аккуратно перекатить рулет на противень. Запекать около часа при 180°С.
Чем хорош этот рулет? У него множество вариантов начинки — от сыра с орехами до грибов, овощей или даже другого сорта мяса.
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