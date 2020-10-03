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Мы давно научились внимательно читать этикетки продуктов, выбирая наиболее натуральные. Но среди отечественных мясных деликатесов трудно найти те, что приготовлены без искусственных добавок и усилителей вкуса. На полках в магазинах столько колбасы, сосисок и копченостей, что глаза разбегаются. Я расскажу, чем заменяю вредные деликатесы.

Но сначала напомню, что сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса. Ведь очень сложно контролировать количество потребленного вместе с ними жира. К тому же колбасу обычно принято есть с хлебом, и всего один бутерброд с «Докторской» колбасой может потянуть на 100–130 ккал. То есть, его калорийность сравнима с банкой сладкой газировки.

Если сделать аналогичный бутерброд с отварной говядиной, можно получить жира наполовину меньше, а белка в два раза больше. А калорийность конструкции упадет как минимум на 30 процентов.

Заменять мясо колбасой отличный выход для тех, кто, во-первых, любит мясо, а во-вторых, нуждается в таком продукте, который может сохраняться достаточно долго в холодильнике. Кроме того, его можно использовать для бутербродов — отличная альтернатива колбасе. Я поделюсь двумя своими самыми любимыми рецептами, благодаря которым я позабыла о вредных деликатесах.

Мясо, запеченное в майоране

мясо куском (вырезка, грудинка, кусок с ребрышками, говядина или свинина) — 2 кг,

майоран — 6 ст.л,

чеснок — 15 зуб,

соль — 2 ст.л,

перец молотый черный — 1 ч.л. Вам потребуется:

Приготовление:

Мясо куском вымыть и обсушить. В отдельную миску выдавить чеснок, смешать с майораном, солью и перцем. Должна, благодаря чесночному соку, получиться пластичная кашица.

Затем нужно положить мясо на большой лист пищевой фольги и обмазать его смесью — весь, со всех сторон. Плотно завернуть в фольгу, можно даже в несколько слоев, и отправить в холодильник на сутки-двое.

Спустя пару дней мясо необходимо вытащить и запекать в духовке часа полтора при 180°С. После приготовления, не разворачивая фольги, остудить блюдо. А потом можно смело подавать его к столу. Такое мясо можно резать на бутерброды, добавлять в салат, класть во вторые блюда.

Рулет мясной

фарш говядины/свинины — 1 кг,

куриной печени — 400 г,

сырое яйцо — 1 шт,

вареное яйцо — 3 шт,

морковь — 1 шт,

луковица — 1 шт,

растительное масло,

соль, перец по вкусу. Вам потребуется:

Приготовление:

Морковь натереть на терке, лук нарезать тонкими полукольцами. Куриную печень обжарить с овощами, в конце посолить.

В мясной фарш нужно вбить яйцо, посолить, поперчить и разложить на мокрой тканевой салфетке овальным блином. Затем поверх фарша распределить полоской куриную печень с овощами и свернуть блин в рулет.

После необходимо аккуратно перекатить рулет на противень. Запекать около часа при 180°С.

Чем хорош этот рулет? У него множество вариантов начинки — от сыра с орехами до грибов, овощей или даже другого сорта мяса.