Врач рассказала, как нельзя пить чай 

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, чем опасен горячий чай, и какая температура напитка является идеальной.

Эксперт отметила, что рак пищевода — национальная болезнь народов, которые употребляют много горячих напитков.

Например, в Казахстане, где выросла Зухра Павлова, чай пьют очень горячим, в маленьких чашках, постоянно доливая новую порцию, чтобы не успевало остыть. У местных жителей даже есть выражение — «чтобы в горле кипело».

Постоянное воздействие агрессивной температуры может привести перерождению слизистых оболочек. Исследование, участие в котором приняли более 50 тысяч жителей северо-востока Ирана, показало, что люди, ежедневно выпивавшие не менее 700 мл обжигающего чая в день, на 90% чаще заболевали раком пищевода.

По словам врача, идеальная температура для чая — ниже 60 градусов. Это достаточно горячо, но не обжигающе.

Чай обладает уникальными абсорбирующими свойствами — помогает выводить из организма вредные вещества. Определенные сорта полезны при заболеваниях почек.

«Но! Если запивать чаем пищу, то эти целебные свойства сработают против нас. Чай точно также свяжет и выведет из организма все, что найдет в пище — в том числе ценные полезные вещества, существенно уменьшая кальций, витамины группы В и А», — предупредила Зухра Павлова.

Пить чай лучше всего отдельно от еды и через час после приема пищи, добавила кандидат медицинских наук.