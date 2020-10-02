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Врач рассказала, как нельзя пить чай 

Medical Note 5 часов назад
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, чем опасен горячий чай, и какая температура напитка является идеальной.
Эксперт отметила, что рак пищевода — национальная болезнь народов, которые употребляют много горячих напитков.
Например, в Казахстане, где выросла Зухра Павлова, чай пьют очень горячим, в маленьких чашках, постоянно доливая новую порцию, чтобы не успевало остыть. У местных жителей даже есть выражение — «чтобы в горле кипело».
Постоянное воздействие агрессивной температуры может привести перерождению слизистых оболочек. Исследование, участие в котором приняли более 50 тысяч жителей северо-востока Ирана, показало, что люди, ежедневно выпивавшие не менее 700 мл обжигающего чая в день, на 90% чаще заболевали раком пищевода.
По словам врача, идеальная температура для чая — ниже 60 градусов. Это достаточно горячо, но не обжигающе.
Чай обладает уникальными абсорбирующими свойствами — помогает выводить из организма вредные вещества. Определенные сорта полезны при заболеваниях почек.

«Но! Если запивать чаем пищу, то эти целебные свойства сработают против нас. Чай точно также свяжет и выведет из организма все, что найдет в пище — в том числе ценные полезные вещества, существенно уменьшая кальций, витамины группы В и А», — предупредила Зухра Павлова.

Пить чай лучше всего отдельно от еды и через час после приема пищи, добавила кандидат медицинских наук.
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