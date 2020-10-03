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Названа польза пальмового масла 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Названа польза пальмового масла
Фото: Lenta.ru
Агроном Елизавета Тихонова назвала полезные свойства пальмового масла в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, этот продукт ликвидирует недостаток жира в организме. Эксперт отметила, что, выбирая между сливочным и пальмовым маслами, взрослому человеку лучше довериться последнему.

«От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел. Все, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается

Пальмовое масло лучше усваивается, оно быстрее даст энергию, оно не забивает холестерином сосуды»,

— рассказала Тихонова.
В августе сообщалось, что в первой половине 2020 года Россия начала отказываться от пальмового масла, сократив его импорт на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Всего за последние 20 лет объемы импорта пальмового масла увеличились более, чем в 10 раз. По итогам 2019 года они составили 1,06 миллиона тонн. Его востребованность объясняется простотой использования и низкой стоимостью по сравнению с большинством растительных и молочных жиров. Основным поставщиком является Индонезия.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление пальмового масла может приводить к ожирению и развитию хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.
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