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Раскрыты полезные свойства пальмового масла 

Александра Нечаева 5 часов назад
Раскрыты полезные свойства пальмового масла
Фото: Depositphotos
Эксперт рассказала, что негативные последствия после употребления этого продукта сильно преувеличены. Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik развеяла мифы о вреде пальмового масла.
Тихонова отметила, что масло имеет растительное происхождение, следовательно в нем нет опасных трансжиров, а насыщенных жиров намного меньше, чем в сливочном масле. По словам эксперта, пальмовое масло отлично восполняет недостаток жира в организме, не забивает сосуды холестерином, быстрее усваивается и дает больше энергии.

От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел,

— отмечает Елизавета.
Взрослым людям Тихонова советует между сливочным и пальмовым маслом сделать выбор в пользу последнего, отмечая, что все «страшилки» о нем сильно преувеличены. Эксперт напоминает, что сливочное масло тоже начали употреблять в пищу сравнительно недавно, а до этого им лишь смазывали колеса на телегах. Как считает агроном, никакой особой опасности в пальмовом масле нет.

Да, есть технические варианты масла, когда выдавливают из последнего, получают самое низкосортное из ядер. Но, по любому, это съедобная масличная культура и отрицать ее нельзя. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего,

— утверждает Тихонова.
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Женский форум 9
Еда , ИА Sputnik
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