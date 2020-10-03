Раскрыты полезные свойства пальмового масла 

Эксперт рассказала, что негативные последствия после употребления этого продукта сильно преувеличены. Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik развеяла мифы о вреде пальмового масла.

Тихонова отметила, что масло имеет растительное происхождение, следовательно в нем нет опасных трансжиров, а насыщенных жиров намного меньше, чем в сливочном масле. По словам эксперта, пальмовое масло отлично восполняет недостаток жира в организме, не забивает сосуды холестерином, быстрее усваивается и дает больше энергии.

От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел,

— отмечает Елизавета.

Взрослым людям Тихонова советует между сливочным и пальмовым маслом сделать выбор в пользу последнего, отмечая, что все «страшилки» о нем сильно преувеличены. Эксперт напоминает, что сливочное масло тоже начали употреблять в пищу сравнительно недавно, а до этого им лишь смазывали колеса на телегах. Как считает агроном, никакой особой опасности в пальмовом масле нет.

Да, есть технические варианты масла, когда выдавливают из последнего, получают самое низкосортное из ядер. Но, по любому, это съедобная масличная культура и отрицать ее нельзя. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего,

— утверждает Тихонова.