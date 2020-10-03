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Врач назвал самое полезное масло для готовки 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Врач назвал самое полезное масло для готовки
Фото: РИА Новости
Жарить еду на масле вредно в любом случае, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.
Он напомнил, что организм человека не приспособлен к переработке трансжиров. Они повреждают сосудистую стенку и могут привести к раку и диабету второго типа.

"Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном, для заправки салатов. Оно в определенной степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах",

— добавил врач.
По его словам, самое полезное масло — тыквенное. Оно богато витамином Е (природным антиоксидантом), в нем содержится максимум полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы.
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