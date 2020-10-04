Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный продукт для правильной работы организма. Об этом сообщает ФАН.

По словам специалиста, брокколи содержит огромное количество питательных веществ, оказывающих благотворное влияние на пищеварение и иммунную систему. Кроме того, этот овощ обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

Брокколи борется с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. При этом продукт содержит совсем небольшое количество натрия и калорий, а жир в нем отсутствует вовсе.

Однако при покупке этого овоща в замороженном виде специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет капусты. Так, он должен однородного цвета без коричневых или желтых вкраплений. Кроме того, консистенция размороженных овощей должна быть почти такой же, как и у свежих.