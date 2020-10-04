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Российский врач рассказала о самых опасных для здоровья овощах 

Letidor.ru и ещё 7 4 часа назад
Врач назвала самые опасные для здоровья овощи
Фото: Letidor.ru
Российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о самых опасных для здоровья овощах. Эксперт уверяет: некоторые из них могут быть в буквальном смысле ядом для нашего организма.
Одним из факторов, превращающих полезный продукт во вредный, может стать неправильное хранение:

"Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы",

— объяснила женщина в интервью радио Sputnik.
Выяснилось, что опасность несут в себе и бобовые. Так, фасоль врач не рекомендует есть сырой или недоваренной: ведь в таком виде она содержит фитогемагглютинин — белок, который может вызвать отравление. Опасно и хранить бобовые слишком долго: они могут накапливать микотоксины.
Также диетолог советует с осторожностью относиться к капусте и острым овощам:

"Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода… Острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения, тоже могут оказать не очень хорошее действие".

Наконец, врач посоветовала крайне дозированно употреблять зелень и овощи, накапливающие нитраты: это свекла, шпинат, морковь, огурцы, капуста (особенно кочерыжка), петрушка.
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Еда , Здоровье , Елена Соломатина , ИА Sputnik
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