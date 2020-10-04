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Назван способ идеальной варки куриных яиц 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Назван способ идеальной варки куриных яиц
Фото: Lenta.ru
Чтобы скорлупа не прилипала к сваренному яйцу, достаточно перед варкой соблюдать одно простое правило. Его назвало китайское издание Sohu.
Вареные яйца получаются идеальными, если не опускать их в кипящую воду, а сначала подержать в холодной на протяжении десяти минут. После варки следует проделать ту же процедуру.
Как пишет издание, благодаря такому способу вкус яиц не портится, а скорлупа легко очищается. Кроме того, белок и желток внутри остаются нежными.
Ранее сообщалось, что куриные яйца в рационе можно заменить другими продуктами. Например, в выпечке вместо них подойдет льняная мука, яблочное или тыквенное пюре, а также ореховая паста.
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