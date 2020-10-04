Назван способ идеальной варки куриных яиц 

Это правило позволит избежать прилипания скорлупы к яйцу после варки. О нем сообщило китайское издание Sohu.

Сырые яйца лучше всего варить не уже в кипящей, а еще в холодной воде. А сразу после варки на десять минут опустить их в холодную воду. Тогда яйца сохранят свой вкус, желток станет особенно нежным, а скорлупу можно будет легко снять. Таким образом легкое и полезное блюдо на завтрак станет идеальным и не потребует много времени.