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Назван способ идеальной варки куриных яиц 

Полина Алферова 1 час назад
Назван способ идеальной варки куриных яиц
Фото: Pixabay
Это правило позволит избежать прилипания скорлупы к яйцу после варки. О нем сообщило китайское издание Sohu.
Сырые яйца лучше всего варить не уже в кипящей, а еще в холодной воде. А сразу после варки на десять минут опустить их в холодную воду. Тогда яйца сохранят свой вкус, желток станет особенно нежным, а скорлупу можно будет легко снять. Таким образом легкое и полезное блюдо на завтрак станет идеальным и не потребует много времени.
Напомним, что медики не раз высказывались о пользе употребления в день одного яйца, так как это способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы.
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