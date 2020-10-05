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Китаец изобрел новый способ варки яиц 

Мир новостей и ещё 4 5 часов назад
Китаец изобрел новый способ варки яиц
Фото: Мир новостей
Юэ Цинь заверил, что его способ позволяет сохранить вареным яйцам нежный вкус и обеспечить легкое избавление от скорлупы.
По версии Юэ Циня, сначала яйца нужно десять минут подержать в холодной воде, а потом сразу погружать в кипяток. Когда продукт будет готов, его снова нужно как следует охладить.
Комментаторы разделились на две группы. Одни заверили, что не обнаружили вкусовой разницы, другие остались довольны результатом и похвалили автора поста за находчивость. Однако практически все сошлись на том, что блюдо, славящееся быстротой и простотой приготовления, теперь требует больше времени и хлопот, при том что преимущества не так уж грандиозны.
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