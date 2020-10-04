Как заморозить свеклу на зиму в морозилке 

Свекла — одна их тех овощных культур, которую можно замораживать на зиму в морозилке. При этом есть несколько способ заморозки, рассмотрим самые популярные.

Выбор и подготовка свеклы к заморозке

Перед тем как на зиму заморозить свеклу в морозилке, нужно знать, какой корнеплод для таких целей можно использовать. Здесь лучше отдать предпочтение молоденьким плодам, у которых цвет бордовый или темно-красный. При этом плод не должен быть слишком мелким и главное, на нем не должно быть никаких дефектов и признаков того, что корнеплод уже начал гнить.

Также лучше всего подходит свекла поздних сортов. У нее более насыщенный вкус, цвет, такие овощи устойчивы к резким понижениям температур.

Предварительная подготовка овощной культуры заключается в том, что корнеплоды нужно хорошо промыть с использованием щетки и очистить от кожуры. При этом снятый слой кожицы должен быть очень тонким, поэтому лучше воспользоваться овощечисткой, а не ножом.

Свекла со щетиной на поверхности для заморозки не подходит, такой корнеплод очень жесткий.

Способы заморозки

Различия способов замораживания свеклы заключаются в том, в каком виде находится овощ. Так, корнеплод можно отправить на холодную зимовку целиком, тогда для каждого овоща нужно использовать отдельный пакет или контейнер. Это позволит сохранить вкус и форму.

Перед применением такую свеклу нужно полностью разморозить, так как если она в заледенелом виде, то натереть или нарезать ее не получится.

Для борща

Если нужно заморозить свеклу на зиму в морозилке для борща, то лучше взять ее в сыром виде. При этом плоды можно порезать соломкой, кусками или использовать терку.

Способ простой: расфасовываем корнеплод по мешочкам или контейнерам и кладем в морозилку. Перед применением овощную заготовку подвергать разморозке необязательно.

На крупной терке измельчаем сырую свеклу. Отправляем овощ на горячую сковороду (с маслом). На один плод добавляем чайную ложку сахара и столовую — уксуса. Вливаем воду, перемешиваем, тушим 20 минут. Заготовку остужаем, распределяем по баночкам вместе с рассолом и убираем в морозилку. Для первых блюд такая заготовка должна полностью оттаять, поэтому достаем ее за 12 часов. Еще один способ, который позволит сделать такой полуфабрикат, с которым можно будет сварить очень вкусный борщ:

Для винегрета

Винегрет — очень вкусный и питательный салат, который готовят преимущественно зимой. И для его приготовления также можно заморозить свеклу.

Для этого берем корнеплод красивого бордового цвета, хорошо очищаем под проточной водой и отвариваем до полной готовности. После того как овощ полностью остынет, счищаем кожуру.

Чтобы в будущем облегчить процесс готовки салата, нарезаем кубиками. Расфасовываем по контейнерам и кладем в морозильную камеру. Перед использованием свеклу размораживаем, правда, некоторые хозяйки добавляют ее в салат прямо в замороженном виде.

Свеклу нужно размораживать только при комнатной температуре, быстрая разморозка убьет в ней все полезные вещества, и сам овощ на вкус станет пресным.

В отварном виде

На зиму заморозить свеклу можно как в свежем, так и в вареном виде. Отварной овощ можно будет использовать для разных салатов.

Вначале свеклу нужно отварить обязательно вместе с кожурой, и с целым корневищем, иначе она утратит насыщенный цвет. Затем корнеплод нужно опустить в закипевшую воду и варить до готовности, примерно 2-3 часа. Старая свекла варится дольше.

Затем овощ нужно остудить и почистить, а чтобы в будущем не тратить много времени на приготовление блюд, на этом этапе ее можно измельчить любым удобным способом. После заготовку расфасовать по контейнерам или мешочкам, подвергнуть заморозке.

Вместе со свеклой сразу можно заморозить морковь, а после использовать как заготовку для борща.

В виде пюре

Запастись на зиму свеклой можно в виде пюре. Такой способ особенно подходит для семьи, где есть маленькие дети. А если в пюре добавить немного чеснока, но от такой закуски не откажутся и взрослые.

Для этого корнеплод предварительно отвариваем, остужаем, чистим и перетираем в блендере. Пюре раскладываем по контейнерам и замораживаем.

Как заморозить свекольную ботву

Отбираем хорошие сочные листочки и очищаем под проточной водой, после просушиваем. Измельчаем зелень, но не очень мелко. Расфасовываем по пакетикам и подвергаем заморозке. Немногие знают, что можно заморозить не только сам корнеплод, но и его зеленые верхушки, в которых содержится много полезных веществ. Из ботвы можно сварить борщ, приготовить салат, запеканку, штрудель и много других блюд. Этапы заморозки:

Заморозка свеклы — что еще полезно знать

Для большей сохранности замораживать свеклу лучше порционно — так не придется по несколько раз размораживать и снова подвергать овощ заморозке, из-за которой он утратит свои питательные вещества. Также корнеплод лучше отправлять в морозилку сразу после сбора — чем быстрее он пойдет на зимнее хранение, тем лучше.

Что касается выбора тары, то подойдут пищевые контейнеры или обычные пакетики, которые значительно сэкономят место в морозильной камере.

В вопросе хранения такого продукта мнения расходятся. Одни считают, что можно хранить 4 месяца, другие, что и через год с ней ничего не произойдет. Оптимальный срок — от 6 до 8 месяцев.

контейнер с заморозкой можно поставить на нижнюю полку холодильника;

можно оставить на кухонном столе при температуре +18 °С;

допустимо использование свеклы без разморозки, особенно если овощ в уже нарезанном виде;

если свеклу нужно отварить, то размораживать также необязательно, в таком виде она сварится быстрее.

Недопустимо размораживать овощ в микроволновке или под горячей водой. Также нужно знать правильный процесс разморозки. Важно помнить, что заморозить овощ нужно быстро, а размораживать медленно, чтобы сохранить ценные вещества. Советы:

Заморозить свеклу на зиму в морозилке можно в любом виде и даже в сочетании с другими овощами — способ зависит от желаний хозяйки. Но в любом случае лучше использовать свежие и молодые плоды столовых сортов.