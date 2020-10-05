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Назван самый популярный сыр у россиян 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван самый популярный сыр у россиян
Фото: Lenta.ru
Самым популярным сортом сыра в России оказался «Российский». Об этом говорится в исследовании международной исследовательской компании Ipsos, передает РИА Новости.
Среди твердых сортов также лидирующие позиции занимают «Голландский», Гауда, Маасдам, Пармезан и Тильзитер. Кроме того, выяснилось, что вторым по частоте употребления после традиционных сыров оказался несладкий плавленый сыр.
Эксперты указали, что сыр является повседневным продуктом россиян: 83 процента участников исследования покупают его как минимум раз в неделю и чаще
В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте 20-55 лет, всего более чем 2500 человек во всей России.
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