Назван самый популярный сыр у россиян 

Самым популярным сортом сыра в России оказался «Российский». Об этом говорится в исследовании международной исследовательской компании Ipsos, передает РИА Новости.

Среди твердых сортов также лидирующие позиции занимают «Голландский», Гауда, Маасдам, Пармезан и Тильзитер. Кроме того, выяснилось, что вторым по частоте употребления после традиционных сыров оказался несладкий плавленый сыр.

Эксперты указали, что сыр является повседневным продуктом россиян: 83 процента участников исследования покупают его как минимум раз в неделю и чаще

В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте 20-55 лет, всего более чем 2500 человек во всей России.